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В Татарстане еще сохранится теплая погода, несмотря на заморозки
Сегодня, 18 сентября, в Татарстане еще задержится сухая и теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Утром местами сохранится опустившийся еще ночью туман, отмечают синоптики.
Будет дуть ветер переменных направлений силой от 2 до 7 м/с. Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 1,6 до 3,3 м/с называется легким, от 3,4 до 5,4 м/с — слабым, а от 5,5 до 7,9 м/с — умеренным.
После прохладной ночи (с заморозками на почве до нуля градусов на юге и востоке региона) днем воздух в регионе прогреется до 20–25 градусов тепла (в Казани — до +22, +24 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидается сухая погода с теплыми днями и холодными ночами.
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