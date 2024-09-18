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Общество 18 сентября 2024 18:14

Гидрометцентр Татарстана предупредил о дождях и похолодании

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Затянувшееся метеорологическое лето к концу этой недели покинет Татарстан. Температуры воздуха плавно идут на спад, во второй половине этой недели ожидается облачная погода, дожди и грозы.

«Антициклон, который долгое время господствовал на европейской территории России и Урале, постепенно уходит. На нашу территорию будут оказывать влияние атмосферные фронты», сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.

Календарная осень хоть и с опозданием, но всё же вступает в свои права. По данным собеседника агентства, минувшей ночью на юго-востоке Татарстана были зафиксированы первые заморозки на почве и в воздухе. В Бавлах в ночные часы температура опускалась до -1 градуса.

Подробнее о том, когда в республику вернется тепло, читайте в материале «Татар-информа» «Такая осень была 15 лет назад»: когда в Татарстане похолодает и будет ли еще бабье лето.

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