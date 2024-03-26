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Татар-информ
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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются дождь, туман, гололед и сильный ветер
Сегодня, 26 марта, пришедший с юга циклон вызовет в Татарстане очередное ухудшение погодных условий. Температурный фон немного понизится, сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Днем по региону прогнозируются небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Их выпадет от 3 до 8 миллиметров (в Казани — до 1 миллиметра).
Местами по республике сохранится туман, опустившийся еще ночью. Кроме того, кое-где в ночные и утренние часы вероятны гололедные отложения. Помимо этого, на дорогах местами образуется гололедица.
Ветер сменит направление с южного на северо-восточное. В дневные часы его скорость вырастет с 3–8 м/с до 7–12 м/с. При этом кое-где, в том числе в столице РТ, ветер иногда будет усиливаться порывами до 15–18 м/с.
После ночных -1, -6 градусов в светлое время суток температура воздуха по Татарстану составит от +2 до +7 градусов (в Казани — от 5 до 7 градусов тепла).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за три дня выпадет от 30% до 100% месячной нормы осадков.
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