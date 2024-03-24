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Синоптики Татарстана предупреждают о тумане, гололеде и сильном ветре
Завтра, 25 марта, из-за воздействия циклона в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
На территории республики местами как ночью, так и днем опустится туман. Кое-где в ночные и утренние часы возможно образование гололеда.
Кроме того, в дневные часы местами по региону вновь будет дуть порывистый ветер. Впрочем, его порывы ослабнут до 15 м/с.
Сегодня днем, согласно прогнозу метеорологов, в Татарстане ожидается от 2 до 7 градусов тепла.
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