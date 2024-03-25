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Новая неделя начнется с дождя, мороси и 9 градусов тепла
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В понедельник в Татарстане ожидается облачная погода, днем возможны прояснения. Местами прогнозируется туман, сообщает Гидрометцентр республики.
Местами ожидаются дожди и морось. Ночью столбики термометров покажут от −3 до +2 градусов, а днем воздух прогреется до 4-9 градусов выше нуля.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 25 марта в Татарстане прогнозируются туман, гололед и сильный ветер до 15 м/с.
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