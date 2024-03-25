Гидрометцентр РТ: В Татарстане за три дня выпадет от 30 до 100% месячной нормы осадков

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Пришедший с юга циклон вызовет существенное ухудшение погодных условий в Татарстане. За три дня, с 26 по 28 марта, на западе республики выпадет от 30% до 50% месячной нормы осадков, а на юге и востоке — до 100% и более. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ночь на вторник, 26 марта, существенных осадков в регионе еще не ожидается. Но уже днем и вечером республика, начиная с ее южных и восточных районов, окажется в передней части идущего с юга циклона. Пройдут дожди (прогнозируется выпадение от 3 до 8 миллиметров осадков), северо-восточный ветер будет усиливаться порывами до 15–18 м/с.

Ранее МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности во время тумана и сильного ветра. Столбики термометров будут показывать от -1 до -6 градусов в ночные часы и от +2 до +7 градусов в дневные.

В среду, 27-го числа, на Татарстан будут оказывать влияние центр циклона и его тыловая часть. По всей республике пройдут умеренные и сильные осадки: на западе это будут в основном мокрый снег и снег (8–15 миллиметров за сутки), а на востоке — дождь, переходящий в мокрый снег (20–25 миллиметров за сутки).

Синоптики также предупреждают о сильном ветре северной четверти порывами от 15 до 20 м/с, кратковременных метелях, ухудшении видимости из-за осадков и метеорологических явлений до 500–1000 метров. Местами возможны гололедные отложения. Температура воздуха составит от -3 до +2 градусов в темное время суток и от 0 до +5 градусов — в светлое. На дорогах образуются сильная гололедица, накат и снежная каша, а местами и снежные заносы.

В четверг, 28-го числа, погоду в регионе будет определять тыловая часть уходящего на восток циклона. Прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега (3–8 мм за сутки), северо-западный ветер порывами от 15 до 18 м/с, кратковременные метели с ухудшением видимости. Температура воздуха будет равняться от -1 до -6 градусов ночью и от -1 до +4 днем.

В пятницу и субботу, 29 и 30 марта, на Татарстан распространит влияние гребень повышенного давления. Соответственно, существенные осадки прекратятся. В ночные часы ожидается от 3 до 8 градусов ниже нуля. В дневные воздух будет прогреваться до 3–8 градусов тепла.