Циклон принесет в Татарстан заморозки и мокрый снег, ветер постепенно ослабнет

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстане под влиянием циклона установится неустойчивая погода с осадками и заморозками. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

По словам синоптиков, сейчас погодными условиями на всей европейской территории России управляет глубокий циклон. Пока республика находится преимущественно в теплом секторе этого циклона, но уже завтра из-за смещения воздушных масс на северо-восток она «окажется в его холодной тыловой части».

В результате температурный фон заметно понизится. В ночь на вторник, 28 апреля, столбики термометров опустятся до 0, +3 градусов, а днем повысятся лишь до +5, +10. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, в светлое время суток – местами небольшие. Сохранится сильный ветер: в ночные часы скорость его порывов будет составлять от 15 до 20 м/с, в дневные – от 18 до 23 м/с, что все равно меньше, чем возможные сегодня 26 м/c.

В среду и четверг, 29 и 30 апреля, в регионе сохранится циклонический характер погоды, временами вероятны небольшие осадки. Кроме того, 29-го числа еще ожидается сильный ветер, но его порывы не будут превышать 18 м/с. По ночам температуры воздуха будет составлять от -2 до +3 градусов. В дневные часы 29 апреля прогнозируется от 6 до 11 градусов тепла, 30 апреля – от 8 до 13.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 1 и 2 мая, в Татарстане ожидается неустойчивая погода, временами возможны небольшие и умеренные осадки. В темное время суток температура воздуха будет составлять около нуля градусов, в светлое – воздух будет прогреваться до +8, +13.

Ранее Гидрометцентр РТ рассказал, что в конце апреля средняя температура воздуха на территории республики окажется на три градуса ниже климатической нормы. Последняя для периода с 21 по 30 апреля по Татарстану составляет +8,5 градуса, а по Казани – +9 градусов.