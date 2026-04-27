В МЧС предупредили о сильном ветре, ожидающемся завтра в Татарстане

В МЧС предупредили татарстанцев о сильном южном ветре завтра, 28 апреля.

По сообщению УГМС РТ, завтра в республике ожидается ветер с порывами до 20 м/с ночью и до 23 м/с днем.

В МЧС советуют следить за детьми и не прятаться от ветра у стен зданий, остановок и на стройках, потому что с крыши может упасть кровля. Также не стоит находиться у линий электропередач, деревьев, рекламных щитов, вывесок и дорожных знаков. В доме необходимо плотно закрыть окна и убрать все неустойчивые предметы с балконов и лоджий.