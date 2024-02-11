В Татарстане ожидаются 28-градусные морозы и туман

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 12 февраля, в Татарстане вновь ожидается заметное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами на территории республики столбики термометров опустятся до -25, -28 градусов, в том числе в Казани — -25 градусов. Кроме того, в это же время кое-где по региону опустится туман, отмечают метеорологи.

В связи с ухушением погодных условий МЧС напоминает татарстанцам о правилах безопасности во время морозов.

Ранее Гидрометцентр РТ прогнозировал, что сегодня днем температура по Татарстану составит от 12 до 17 градусов ниже нуля.