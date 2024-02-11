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В Татарстане ожидаются 28-градусные морозы и туман
Завтра, 12 февраля, в Татарстане вновь ожидается заметное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы местами на территории республики столбики термометров опустятся до -25, -28 градусов, в том числе в Казани — -25 градусов. Кроме того, в это же время кое-где по региону опустится туман, отмечают метеорологи.
В связи с ухушением погодных условий МЧС напоминает татарстанцам о правилах безопасности во время морозов.
Ранее Гидрометцентр РТ прогнозировал, что сегодня днем температура по Татарстану составит от 12 до 17 градусов ниже нуля.
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