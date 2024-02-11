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Без осадков и до -17 градусов: синоптики рассказали о погоде на воскресенье в Татарстане
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
В последний день этой недели в Татарстане ожидается погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, его скорость будет достигать 9 метров в секунду. Днем столбик термометра будет показывать от -12 до -17 градусов. На дорогах гололедица.
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