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Новости Татарстана и Казани
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На Татарстан после снегопадов обрушатся 29-градусные морозы
Сегодня, 10 февраля, в ночные и утренние часы в Татарстане произойдет существенное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью местами по региону, включая Казань, еще продолжает идти небольшой снег. Днем осадки прекратятся.
В республике, включая ее столицу, прогнозируется западный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах образуется гололедица.
В темное время суток температура воздуха по Татарстану составляет от -17,3 (по данным на 4.59 поста наблюдения за загрязнением воздуха на пересечении улиц Файзи и Бигичева в Казани) до -29,2 градуса (по данным на 5.20 метеостанции Муслюмово). Низкие температуры (до -25, -29 градусов) сохранятся и утром, предупреждают метеорологи.
В дневные часы воздух прогреется до -11, -16 градусов (в столице РТ — до -13, -15 градусов), отмечают синоптики.
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