МЧС напоминает татарстанцам о правилах безопасности во время морозов

По прогнозам синоптиков, с 21 часа 11 февраля до 9 часов 12 февраля на территории Татарстана местами ожидаются туман и понижение температуры воздуха до -25..-28 градусов.

В ГУ МЧС России по РТ напомнили жителям Татарстана об осторожности в морозы.

Не следует злоупотреблять спиртными напитками, а также курить в постели или сидя в кресле.

Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, следует научить их элементарным правилам пожарной безопасности, при пожаре не прятаться, а убегать.

Никогда не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, а также соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей.