Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МЧС напоминает татарстанцам о правилах безопасности во время морозов
По прогнозам синоптиков, с 21 часа 11 февраля до 9 часов 12 февраля на территории Татарстана местами ожидаются туман и понижение температуры воздуха до -25..-28 градусов.
В ГУ МЧС России по РТ напомнили жителям Татарстана об осторожности в морозы.
Не следует злоупотреблять спиртными напитками, а также курить в постели или сидя в кресле.
Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, следует научить их элементарным правилам пожарной безопасности, при пожаре не прятаться, а убегать.
Никогда не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, а также соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников