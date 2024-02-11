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Происшествия 11 февраля 2024 15:03

МЧС напоминает татарстанцам о правилах безопасности во время морозов

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По прогнозам синоптиков, с 21 часа 11 февраля до 9 часов 12 февраля на территории Татарстана местами ожидаются туман и понижение температуры воздуха до -25..-28 градусов.

В ГУ МЧС России по РТ напомнили жителям Татарстана об осторожности в морозы.

Не следует злоупотреблять спиртными напитками, а также курить в постели или сидя в кресле.

Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, следует научить их элементарным правилам пожарной безопасности, при пожаре не прятаться, а убегать.

Никогда не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, а также соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей.

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