В Татарстане ожидается туман и небольшое понижение температурного фона

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 5 марта, в Татарстане прогнозируется спокойная погода, но температурный фон по сравнению с предыдущим днем немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. В утренние часы кое-где удержится опустившийся местами (но не в Казани) еще ночью туман.

Ветер ослабнет до 5–10 м/с и со временем поменяет направление с юго-западного на северо-западное. На дорогах региона традиционно образуется гололедица.

После ночных холодов (при прояснениях — до -17 градусов) в светлое время суток температура воздуха по республике составит от -4 до +1 градуса (в столице РТ — от -1 до +1 градуса).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстан вновь придут относительные холода. При этом из предварительного прогноза метеорологов следует, что март в регионе выдастся менее снежным, чем обычно.