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Новая неделя в Татарстане начнется с +2 градусов и сильного ветра
В понедельник в Татарстане ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен туман. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр республики.
Скорость ветра местами может достигать 12 м/с, в основном же — 3-8 м/с.
В ночные часы ожидается от −4 до −9 градусов, однако при прояснениях может похолодать до 11-16 градусов со знаком минус. Днем воздуха прогреется до −3...+2 градусов. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу.
По данным Гидрометцентра РТ, март в республике выдастся менее снежным, чем обычно.
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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