Новая неделя в Татарстане начнется с +2 градусов и сильного ветра

В понедельник в Татарстане ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен туман. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр республики.

Скорость ветра местами может достигать 12 м/с, в основном же — 3-8 м/с.

В ночные часы ожидается от −4 до −9 градусов, однако при прояснениях может похолодать до 11-16 градусов со знаком минус. Днем воздуха прогреется до −3...+2 градусов. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу.

По данным Гидрометцентра РТ, март в республике выдастся менее снежным, чем обычно.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»