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«Местами – до -19°С»: прогноз погоды в РТ до 8 марта
Во вторник, 5 марта, синоптики не ожидают существенных осадков в Татарстане, однако местами может быть туман ночью и утром. Температура с утра опустится от -6 до -11°, но днем повысятся до -4..+1°. Прогноз до 8 марта представили в Гидрометцентре РТ.
В среду, 6 марта, местами прогнозируют небольшой снег. Причина - близость атмосферного фронта. Ночью температура составит около -8..-13°, а днем поднимется до -7..-2°.
В четверг, 7 марта, в Татарстан «прибудет» холодный воздух северных широт. Как следствие, местами ночные температуры опустятся до -14..-19°, но в дневные часы будет теплее – от -3 до -8°.
8 и 9 марта в республике снова может пройти небольшой снег, но лишь местами. Ночью температура в эти дни составит от -7 до -15°, но днем потеплеет до -1..-6°.
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