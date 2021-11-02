В Татарстане ожидается туман и до 7 градусов мороза

Завтра, 3 ноября, в Татарстане опять прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

На погоду в республике будет влиять «западная периферия смещающегося с севера мощного и обширного антициклона», из-за чего ожидается рост атмосферного давления.

В небе над регионом ожидается переменная облачность. Ночью местами по региону пройдут слабые дожди, днем осадки маловероятны, поясняют синоптики.

В отдельных районах в ночные и утренние часы опустится туман. Будет дуть умеренный восточный и юго-восточный ветер.

В темное время суток похолодает до +3, -2 градусов, а на севере и востоке Татарстана — и до -7. В светлое время суток воздух прогреется до +1, +6 градусов. Теплее всего будет на юго-западе республики, отмечают метеорологи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что свыше 200 рейсов оказались задержаны в аэропортах Москвы из-за тумана, который из-за механизма образования называют «радиационным». Из-за плохой погоды в Казань были направлены семь рейсов, следовавших в Москву и Оренбург.