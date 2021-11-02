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Происшествия
2 ноября 2021  11:43
Полина Шевчук

Свыше 200 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за тумана

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Сегодня в столичных аэропортах отложены и отменены свыше 200 рейсов. Причиной задержек стал плотный туман, который окутал Москву с самого утра.

По данным РИА Новости, во Внуково задержали 64 рейса и пять отменили. Из Домодедово с задержкой вылетят 60 рейсов, 15 отменены. В Шереметьево задержали 51 рейс, а отменили 15.

По информации с онлайн-табло аэропорта в Казани, с задержкой ожидается прибытие рейса из Домодедово в Казань авиакомпании «Сибирь», который должен был приземлиться 9.35. Теперь борт ожидают в столице Татарстана в 13.15.

 

Фото: © скриншот 

Кроме того, позднее прилетит самолет лоукостера «Победа», вылет которого из Внуково был запланирован на 10.05. Прибытие рейса в Казань ожидается в 14.25.

 

Фото: © скриншот

 

#задержка рейса #туман
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