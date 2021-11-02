Из-за плохой погоды в Казань были направлены семь рейсов, следовавших в Москву и Оренбург

Из-за плохой погоды сегодня днем аэропорт Казани принял семь рейсов, которые направлялись в Москву и Оренбург.

«На данный момент по маршруту следования отравлены 6 рейсов. Вылет борта из Душанбе в Москву запланирован на ближайшее время», – уточнил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за сильного тумана в аэропортах Москвы были задержаны либо отменены свыше 200 рейсов.