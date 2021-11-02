В Гидрометцентре назвали густой туман в Москве «радиационным»

Густой туман, который наблюдается сейчас в Москве, называется «радиационным», однако к самой радиации он никакого отношения не имеет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«Суть явления в том, что при малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации», — объяснил метеоролог.

По словам Вильфанда, приземной слой воздуха также охлаждается, так как накануне температура воздуха была значительно выше сегодняшней.

Вечером 1 ноября из-за резкого понижения температуры столицу России окутал туман, который пока еще не рассеялся. ГУ МЧС по Москве предупреждает автомобилистов, что видимость составляет всего от 200 до 700 метров, и просит их быть осторожными на дороге.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за непогоды в столичных аэропортах задержали более 200 рейсов.