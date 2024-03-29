В Татарстане ожидается туман и до 6 градусов тепла, осадки прекратятся

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 29 марта, в Татарстане прогнозируется изменение погодных условий из-за ухода на восток южного циклона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Днем существенные осадки маловероятны (ночью местами на востоке региона еще были возможны небольшой снег и слабые метели). Кое-где в первой половине дня (в Казани — утром) сохранится опустившийся в ночные часы туман.

В светлое время суток ветер сменит направление с северо-западного на юго-западное и ослабнет с 7–12 м/с (а на востоке и с 15 м/с при порывах) до 5–10 м/с. На дорогах кое-где образуется гололедица.

В дневные часы столбики термометров на территории региона поднимутся с ночных -4, -9 градусов до +1, +6 градусов (в столице РТ — до 4–6 градусов тепла).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что снег и метель в Татарстане прекратятся к выходным. На следующей неделе, в начале апреля, в республике потеплеет до +13 градусов.