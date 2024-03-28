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Татарстанцев предупредили о гололедице, накате и снежной каше на дорогах
Сегодня, 28 марта, в Татарстане ожидается облачная погода, днем возможны прояснения. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
В ночные и утренние часы прогнозируются снег и мокрый снег, местами сильный. Днем осадки будут небольшими и умеренными. Порывы ветра ночью могут достигать 17-22 м/с, а днем — 15-18 м/с. В отдельных районах возможна метель.
Ночью столбики термометров покажут от −1 до −6 градусов. Днем температуры воздуха составят от −1 до −6 градусов.
На дорогах ожидаются сильная гололедица, накат, снежная каша и заносы.
Ранее в Гидрометцентре Татарстана сообщили, что в пятницу и субботу в республике не ожидается существенных осадков.
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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