Татарстанцев предупредили о гололедице, накате и снежной каше на дорогах

Сегодня, 28 марта, в Татарстане ожидается облачная погода, днем возможны прояснения. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В ночные и утренние часы прогнозируются снег и мокрый снег, местами сильный. Днем осадки будут небольшими и умеренными. Порывы ветра ночью могут достигать 17-22 м/с, а днем — 15-18 м/с. В отдельных районах возможна метель.

Ночью столбики термометров покажут от −1 до −6 градусов. Днем температуры воздуха составят от −1 до −6 градусов.

На дорогах ожидаются сильная гололедица, накат, снежная каша и заносы.

Ранее в Гидрометцентре Татарстана сообщили, что в пятницу и субботу в республике не ожидается существенных осадков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»