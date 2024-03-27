Снег и метель в Татарстане прекратятся к выходным

В четверг на территории Татарстана вновь ожидаются, снег, ветер и метели, однако в следующие дни существенных осадков уже не прогнозируется. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ранее «Татар-информ» уже предупредил татарстанцев об ухудшении погоды 28 марта. Синоптики также ожидают гололедицу, снежную кашу и заносы на дорогах.

В пятницу погода будет облачной с прояснениями. Скорость ветра составит 5-10 м/с, существенных осадков не ожидается. Ночью температуры воздуха составят от −4 до −9 градусов, местами столбики термометров могут опуститься до −9. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов выше нуля. Местами на дорогах сохранится гололедица.

30 марта, в субботу, днем возможен небольшой дождь. Ветер будет чуть сильнее — 6-11 м/с. Ночью ожидается от −3 до −5 градусов, а днем — от +6 до +8. Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.

Напомним, что сегодня госкомпания «Автодор» призвала отказаться автомобилистов от поездок по трассе М12 из-за ухудшения погоды в Татарстане и Чувашии.