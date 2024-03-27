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Снег и метель в Татарстане прекратятся к выходным
В четверг на территории Татарстана вновь ожидаются, снег, ветер и метели, однако в следующие дни существенных осадков уже не прогнозируется. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ранее «Татар-информ» уже предупредил татарстанцев об ухудшении погоды 28 марта. Синоптики также ожидают гололедицу, снежную кашу и заносы на дорогах.
В пятницу погода будет облачной с прояснениями. Скорость ветра составит 5-10 м/с, существенных осадков не ожидается. Ночью температуры воздуха составят от −4 до −9 градусов, местами столбики термометров могут опуститься до −9. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов выше нуля. Местами на дорогах сохранится гололедица.
30 марта, в субботу, днем возможен небольшой дождь. Ветер будет чуть сильнее — 6-11 м/с. Ночью ожидается от −3 до −5 градусов, а днем — от +6 до +8. Ночью и утром на дорогах возможно образование гололедицы.
Напомним, что сегодня госкомпания «Автодор» призвала отказаться автомобилистов от поездок по трассе М12 из-за ухудшения погоды в Татарстане и Чувашии.
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