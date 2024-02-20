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Татар-информ
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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается туман и до 5 градусов ниже нуля
Сегодня, 20 февраля, в Татарстане установится относительно холодная, но спокойная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Утром в регионе еще продолжит идти небольшой снег, днем осадки маловероятны. В отдельных районах, включая Казань, опустится туман.
Ветер поменяет направление с северо-западного на южное. При этом еще порывистый в темное время суток (до 12 м/с) в дневные часы он утихнет до 3–8 м/с. На дорогах образуется гололедица.
В светлое время суток температура воздуха по Татарстану после ночных морозов (до -18 градусов при прояснениях) повысится до -5, -10 градусов. В Казани ожидается от 5 до 7 градусов ниже нуля.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике из-за прихода сибирского антициклона меняются погодные условия. Он вытесняет с территории региона циклон, который ранее принес сюда метели и сильные снегопады. В Казани с начала февраля уже выпало 110% от месячной нормы осадков.
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