Сибирский антициклон принесет в Татарстан спокойную погоду с морозными ночами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане из-за прихода сибирского циклона в ближайшие дни изменятся погодные условия. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Рост атмосферного давления приведет к прекращению осадков, хотя ночью и утром во вторник, 20 февраля, местами еще будет идти небольшой снег. Характер погоды будет спокойным. Кое-где по республике опустится туман. Температура воздуха в ночные часы составит от -9 до -14 градусов (при прояснениях — до -18), а в дневные часы — от -5 до -10 градусов.

В среду и четверг, 21 и 22 февраля, существенных осадков на территории региона не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. В темное время суток прогнозируется от -13 до -18 градусов (при прояснениях — до -23), а в светлое — от -7 до -12 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 23 и 24 февраля, вероятность осадков останется небольшой. Температурный фон в ночные часы существенно не изменится (от -13 до -18 градусов, при прояснениях — до -23). В дневные часы 23-го числа ожидается от 6 до 11 градусов ниже нуля, 24-го числа — от 4 до 9 градусов ниже нуля.

Антициклон вытеснит с территории Татарстана циклон, который ранее принес в республику метели и сильные снегопады. В Казани с начала февраля уже выпало 110% от месячной нормы осадков.