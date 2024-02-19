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Общество 19 февраля 2024 15:48

Снегопады в Казани уже на 10% превысили февральскую норму

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За 18 дней февраля в Казани выпало 110% от месячной нормы осадков. Об этом рассказали в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства города.

В ликвидации последствий снегопадов задействованы 700 рабочих и 500 единиц техники. Только за прошлую неделю с улиц города было вывезено более 37 тысяч тонн снега.

«Продолжают чистить магистрали, остановочные заезды, поселковые дороги, внутриквартальные проезды и тротуары», — перечислили в комитете.

В январе норма для Казани была «перевыполнена» на 66%.

#уборка снега
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