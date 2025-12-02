news_header_top
Общество 2 декабря 2025 06:00

В Татарстане ожидается туман и до 4 градусов тепла, осадки маловероятны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 2 декабря, в Татарстане сохранится аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. Местами, включая Казань, опустится туман.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с. Утром на отдельных участках дорог, в том числе в столице РТ, возможна гололедица.

После достаточно теплой ночи в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до 0, +4 градусов (в Казани – до +2, +4 градусов).

В первой декаде декабря средняя температура воздуха в республике окажется на шесть-семь градусов выше климатической нормы. По оценке руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, климатическая зима придет в регион только во второй декаде декабря.

