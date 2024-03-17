В Татарстане ожидается свежий ветер и до 5 градусов тепла

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 17 марта, в Татарстане сохранится достаточно теплая погода, способствующая плавному таянию снега. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Осадки не прогнозируется. Порывы ветра утихнут, он будет дуть с юга, и его сила не будет превышать 5–10 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После ночных -4, -9 градусов (а при прояснениях — и до -14) в дневные часы температура воздуха по Татарстану поднимется до 0, +5 градусов (в столице РТ — до 2–4 градусов тепла).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике не ожидается серьезных изменений климатической ситуации. Подробнее о прогнозе погоды на весенний период от профессора КФУ Юрия Переведенцева читайте в материале «Татар-информа» «Март будет зимним месяцем»: когда в Казань наконец-то придет весна и растает снег.

По шкале Бофорта ветер скоростью от 3,4 до 5,4 м/с считается слабым, 5,5 до 7,9 м/с — умеренным, а от 8,0 до 10,7 м/с — свежим.