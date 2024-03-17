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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается свежий ветер и до 5 градусов тепла
Сегодня, 17 марта, в Татарстане сохранится достаточно теплая погода, способствующая плавному таянию снега. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Осадки не прогнозируется. Порывы ветра утихнут, он будет дуть с юга, и его сила не будет превышать 5–10 м/с. На дорогах образуется гололедица.
После ночных -4, -9 градусов (а при прояснениях — и до -14) в дневные часы температура воздуха по Татарстану поднимется до 0, +5 градусов (в столице РТ — до 2–4 градусов тепла).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике не ожидается серьезных изменений климатической ситуации. Подробнее о прогнозе погоды на весенний период от профессора КФУ Юрия Переведенцева читайте в материале «Татар-информа» «Март будет зимним месяцем»: когда в Казань наконец-то придет весна и растает снег.
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