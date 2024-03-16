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Общество 16 марта 2024 07:30

В Татарстане ожидаются порывистый ветер и до +5 градусов

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В Татарстане ожидаются порывистый ветер и до +5 градусов

В субботу на территории Татарстана ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью может подняться ветер — местами его порывы будут достигать 14 м/с. Ожидается от −3 до −8 градусов, местами похолодает до −13. В светлое время суток воздух прогреется до 0-5 градусов. На дорогах, предупреждают синоптики, возможна гололедица.

Фото: © «Татар-информ»

#прогноз погоды #ветер
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