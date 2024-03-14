Синоптики обещают теплые дни и плавное таяние снега в Татарстане

В ближайшие дни в Татарстане не ожидается серьезных изменений климатической ситуации. Температуры воздуха в дневное время суток будут плюсовыми, а ночами прогнозируются морозы до −14 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, с 15 по 17 марта осадков не ожидается, а среднесуточные температуры будут на 3-4 градуса выше нормы. Так, ночами ожидается от −4 до −9, а местами — до −14 градусов. Днем — от 0 до +6 градусов. При этом 15 марта прогнозируется порывистый ветер до 15 м/с.

«Такие погодные условия способствуют плавному таянию снега», — уверяют синоптики.

Предварительно, 18 и 19 марта возможен небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут от −3 до −8 градусов, а местами опустятся до −11. Днем воздух прогреется до 1-6 градусов выше нуля.