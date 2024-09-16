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В Татарстане ожидается сухая погода с теплыми днями и холодными ночами
В ближайшие дни в Татарстане сохранится сухая и теплая погода, установившаяся в республике под воздействием мощного антициклона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
Во вторник, среду и четверг, 17, 18 и 19 сентября, погодные условия в регионе останутся спокойными, осадков не ожидается. Ночью и утром местам будет опускаться туман.
В светлое время суток воздух будет прогреваться до 20–25 градусов тепла, но ночные часы прогнозируются холодными. В ночь на вторник столбики термометров покажут от 4 до 9, на западе республики — до 12 градусов выше нуля. В темное время суток 18-го и 19-го числа температура воздуха составит от +6 до +12 градусов, а на востоке и юге РТ — от 0 до +5.
Согласно предварительным данным метеорологов, в конце недели дневной температурный фон на территории Татарстана немного понизится — до 18–23 градусов тепла. Кроме того, в отдельных районах вероятны небольшие дожди.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к середине недели в республику придут заморозки.
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