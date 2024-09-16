В Татарстане ожидается сухая погода с теплыми днями и холодными ночами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие дни в Татарстане сохранится сухая и теплая погода, установившаяся в республике под воздействием мощного антициклона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Во вторник, среду и четверг, 17, 18 и 19 сентября, погодные условия в регионе останутся спокойными, осадков не ожидается. Ночью и утром местам будет опускаться туман.

В светлое время суток воздух будет прогреваться до 20–25 градусов тепла, но ночные часы прогнозируются холодными. В ночь на вторник столбики термометров покажут от 4 до 9, на западе республики — до 12 градусов выше нуля. В темное время суток 18-го и 19-го числа температура воздуха составит от +6 до +12 градусов, а на востоке и юге РТ — от 0 до +5.

Согласно предварительным данным метеорологов, в конце недели дневной температурный фон на территории Татарстана немного понизится — до 18–23 градусов тепла. Кроме того, в отдельных районах вероятны небольшие дожди.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к середине недели в республику придут заморозки.