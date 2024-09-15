В середине будущей недели в Татарстан придут заморозки

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В середине следующей недели в Татарстане ожидаются слабые заморозки. Это следует из предварительного прогноза Гидрометцентра РТ.

В ночь на вторник, 17 сентября, температурный фон в республике составит от 7 до 12 градусов выше нуля, на востоке региона — от 5 до 7 градусов.

В ночь на среду, 18 сентября, столбики термометров будут показывать от +5 до +10 градусов, а в восточных районах — от +2 до +7 градусов. При этом местами в воздухе и на почве вероятны слабые заморозки до нуля градусов.

Вместе с тем в светлое время суток воздух в Татарстане по-прежнему будет прогреваться до 20–25 градусов тепла.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни в республике сохранится летняя погода — на 5–8 градусов теплее нормы. Завтра в регионе опустится туман.