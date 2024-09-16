В Татарстане ожидается сильный ветер и до 26 градусов тепла

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 16 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Утром местами задержится опустившийся ночью туман.

Будет дуть северо-восточный и восточный ветер силой от 5 до 10 м/с. В светлое время суток он кое-где, включая Казань, будет усиливаться до 14 м/с.

После ночных 5–13 градусов выше нуля в дневные часы воздух на территории региона прогреется до 21–26 градусов тепла (в столице РТ — до +24, +26 градусов).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 3,4 до 5,4 м/с именуется слабым, от 5,5 до 7,9 м/с — умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким.

До этого «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни в Татарстане сохранится летняя погода — на 5–8 градусов теплее нормы. Но на середине наступившей недели в республику могут прийти заморозки.