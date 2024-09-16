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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается сильный ветер и до 26 градусов тепла
Сегодня, 16 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Утром местами задержится опустившийся ночью туман.
Будет дуть северо-восточный и восточный ветер силой от 5 до 10 м/с. В светлое время суток он кое-где, включая Казань, будет усиливаться до 14 м/с.
После ночных 5–13 градусов выше нуля в дневные часы воздух на территории региона прогреется до 21–26 градусов тепла (в столице РТ — до +24, +26 градусов).
До этого «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни в Татарстане сохранится летняя погода — на 5–8 градусов теплее нормы. Но на середине наступившей недели в республику могут прийти заморозки.
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