В Татарстане ожидается снег, туман и до 2 градусов ниже нуля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, в первый день последнего месяца зимы, в Татарстане удержится относительно теплая погода, хотя температурный фон немного понизится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Утром и днем местами ожидается небольшой (в том числе в Казани) и умеренный снег. При этом в отдельных районах (в столице РТ — только в утренние часы) сохранится опустившийся еще накануне вечером туман.

Северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с со временем поменяет направление на юго-восточное. Кое-где он будет усиливаться порывами до 14 м/с (в Казани — до 12 м/с). На дорогах региона образуется гололедица.

Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от -2 до -7 градусов (в столице республики — от -4 до -6 градусов).

Ранее, в конце прошлой недели, Раис РТ Рустам Минниханов призвал коммунальные службы усилить работу по уборке и вывозу снега.