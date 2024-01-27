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Минниханов призвал коммунальные службы усилить работу по уборке и вывозу снега
Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ призвал коммунальные службы усилить работу по уборке и вывозу снега, назвав ее самой главной задачей на сегодняшний день. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Руководитель республики рекомендовал в том числе обратить внимание на расчистку внутриквартальных, поселковых и пешеходных зон. «Конечно, объемы большие, но кроме нас этот снег никто не уберет. В эти дни это вопрос номер один для всех руководителей городов и районов», — подчеркнул он.
«Важно чтобы мог проехать общественный транспорт, машины экстренных служб, своевременно вывозился мусор. Также нужно следить за ассортиментом в торговых сетях», — констатировал Рустам Минниханов.
Помимо прочего, Раис РТ поручил снабдить работников коммунальных служб, задействованных в ликвидации последствий снегопада, всем необходимым и организовать для них горячее питание.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на очистку улиц Казани от снега потребуется от одной до двух недель. Власти города призвали казанцев не оставлять авто на проезжей части, так как это мешает дорожным рабочим.
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