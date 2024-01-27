Минниханов призвал коммунальные службы усилить работу по уборке и вывозу снега

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ призвал коммунальные службы усилить работу по уборке и вывозу снега, назвав ее самой главной задачей на сегодняшний день. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Руководитель республики рекомендовал в том числе обратить внимание на расчистку внутриквартальных, поселковых и пешеходных зон. «Конечно, объемы большие, но кроме нас этот снег никто не уберет. В эти дни это вопрос номер один для всех руководителей городов и районов», — подчеркнул он.

«Важно чтобы мог проехать общественный транспорт, машины экстренных служб, своевременно вывозился мусор. Также нужно следить за ассортиментом в торговых сетях», — констатировал Рустам Минниханов.

Помимо прочего, Раис РТ поручил снабдить работников коммунальных служб, задействованных в ликвидации последствий снегопада, всем необходимым и организовать для них горячее питание.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на очистку улиц Казани от снега потребуется от одной до двух недель. Власти города призвали казанцев не оставлять авто на проезжей части, так как это мешает дорожным рабочим.