news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 31 января 2024 06:30

Татарстанцев предупредили о сильной гололедице, снеге и метели в Татарстане

Скопировать ссылку
Татарстанцев предупредили о сильной гололедице, снеге и метели в Татарстане
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

31 января на территории Татарстана ожидаются небольшой снег и слабая метель. Из-за потепления на дорогах возможна сильная гололедица, предупредили в Гидрометцентре республики.

Погода будет облачной, с прояснениями. Прогнозируется северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с.

Ночью и утром температуры воздуха будут находиться в пределах −5-0 градусов.

#прогноз погоды #метель #гололедица
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2