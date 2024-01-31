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Татарстанцев предупредили о сильной гололедице, снеге и метели в Татарстане
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Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»
31 января на территории Татарстана ожидаются небольшой снег и слабая метель. Из-за потепления на дорогах возможна сильная гололедица, предупредили в Гидрометцентре республики.
Погода будет облачной, с прояснениями. Прогнозируется северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с.
Ночью и утром температуры воздуха будут находиться в пределах −5-0 градусов.
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