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Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в первый день февраля
Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Вечером 31 января местами по республике опустится туман, который кое-где сохранится до конца дня 1 февраля.
В частности, в Казани туман прогнозируется в вечерние, ночные и утренние часы, отмечают метеорологи.
В темное время суток температура воздуха по региону составит от -8 до -13 градусов (в столице РТ — от -9 до -11 градусов).
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