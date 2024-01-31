Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в первый день февраля

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Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Вечером 31 января местами по республике опустится туман, который кое-где сохранится до конца дня 1 февраля.

В частности, в Казани туман прогнозируется в вечерние, ночные и утренние часы, отмечают метеорологи.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от -8 до -13 градусов (в столице РТ — от -9 до -11 градусов).