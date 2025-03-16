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Общество 16 марта 2025 06:00

В Татарстане ожидается похолодание до нуля градусов, мокрый снег и дождь

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В Татарстане ожидается похолодание до нуля градусов, мокрый снег и дождь
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 16 марта, под влиянием перемещающегося с юго-запада циклона и его атмосферных фронтов в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой затянут облака. По всему региону прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами, но не в Казани, они будут сильными. В отдельных районах вероятен гололед.

Северо-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с местами будет усиливаться порывами до 15 м/с (в столице РТ – до 14 м/с). На дорогах образуются гололедица (кое-где она будет сильной) и снежная каша.

После относительно холодной (от 0 до -5 градусов) ночи днем воздух по Татарстану прогреется только до 0, +3 градусов (в Казани – до +1, +3 градусов). До этого два дня подряд в столице региона обновлялись температурные рекорды.

Подробнее о том, какой будет погода в республике, читайте в материале Аномальное тепло в марте и холода в мае: к каким последствиям нужно готовиться Татарстану.

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