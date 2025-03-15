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Общество 15 марта 2025 13:22

МЧС предупреждает жителей Татарстана об ухудшении погоды и дожде со снегом

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МЧС предупреждает жителей Татарстана об ухудшении погоды и дожде со снегом
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

МЧС России предупреждает жителей Татарстана о сильном ухудшении погоды.

Завтра, 16 марта, в республике прогнозируются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Из-за осадков видимость ухудшится до 500–1000 метров. Вероятен гололед.

Кроме того, будет дуть сильный ветер порывами до 15 м/с. На дорогах образуется снежная каша и сильная гололедица (в Казани последняя вероятна на некоторых участках дорог).

Причиной непогоды, по информации Гидрометцентра РТ, станет воздействие перемещающегося с юго-запада циклона и его атмосферных фронтов.

Татарстанцам рекомендуют быть очень осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

#предупреждение об ухудшении погодных условий
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