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Общество 15 марта 2025 18:56

В Казани побит второй за два дня температурный рекорд

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В Казани побит второй за два дня температурный рекорд
Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана второй раз за два дня оказался обновлен температурный рекорд десятилетней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сегодня, 15 марта 2025 года, столбики термометров на метеостанции «Казань» поднялись до +7,0 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 15 марта в Казани был достигнут в 2015 году – тогда температура воздуха в городе достигла +6,6 градуса.

Накануне в столице РТ также был побит температурный рекорд десятилетней давности.

Подробнее о том, какой будет погода в республике, читайте в материале Аномальное тепло в марте и холода в мае: к каким последствиям нужно готовиться Татарстану.

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#температурный рекорд в казани #аномальное тепло
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