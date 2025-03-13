Аномальное тепло в марте и холода в мае: к каким последствиям нужно готовиться Татарстану

Из-за теплой погодной аномалии этой весной Казанка местами вскрылась ото льда раньше привычных сроков. Уже прилетели чижи и жаворонки, грачи вьют гнезда. Метеорологи предупреждают об истощении озимых, а аграрии опасаются нашествия вредителей. О последствиях глобального потепления климата – в материале «Татар-информа».





9 марта днем в городе был обновлен температурный рекорд в 6,9 градуса

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Температура воздуха в марте будет выше климатической нормы

Необычайно теплым выдалось начало весны в этом году в Татарстане. Температура воздуха в первую и вторую декаду марта оказалась выше на 4-6 градусов. 9 марта днем в городе был обновлен температурный рекорд в 6,9 градуса. Среднесуточная температура воздуха перешагнула через нулевую отметку в сторону повышения и держится несколько суток.

«Уже все ночи стали положительными по температурному режиму. В ближайшие дни такой характер погоды сохранится», – сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в марте по республике будет выше климатической нормы. Непривычное тепло в начале весны способствует быстрому таянию снега. При этом на западе и в центре республики снега меньше, чем на востоке и в южной части региона.

«По итогам первой декады марта высота снежного покрова уменьшилась на 1-5 см по отношению к предыдущей декаде. В большинстве районов Предволжья и Чистополя она составляет от 5 до 25 см, а в остальных районах – 30-50 см», – сообщил Феликс Гоголь.

Устойчивое разрушение снежного покрова в Татарстане чаще всего происходит в первую декаду апреля Фото: © «Татар-информ»

Снег растает раньше привычных сроков

В Казани высота снега сейчас около 30 см. За счет антропогенного фактора – зданий, предприятий и транспорта – снег тает в городе значительно быстрее.

Устойчивое разрушение снежного покрова в Татарстане чаще всего происходит в первую декаду апреля. Средними датами схода снега в регионе считаются 9-20 апреля. Но этой весной, скорее всего, это случится раньше.

«С учетом температурного фона и осадков снежный покров будет интенсивно сокращаться. Но не исключено, что снег еще выпадет в марте», – отметил Феликс Гоголь.

Однако говорить о том, что уже окончательно потеплело, преждевременно. Еще возможны возвраты холодов и заморозки.

«Возвраты холодов – очень частое явление для наших широт. Они могут наблюдаться в марте, апреле, мае. В последние годы практически ни одна весна не обходится без такого опасного явления, как заморозки. Они случаются неоднократно», – предупредил начальник Гидрометцентра РТ.

В двух районах Татарстана зафиксировано опасное агрометеорологическое явление – выпревание озимых Фото: © «Татар-информ»

Погодные условия способствуют истощению озимых

В двух районах Татарстана зафиксировано опасное агрометеорологическое явление – выпревание озимых, или, проще говоря, истощение растений.

«Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы приводит к выпреванию озимых культур. Это явление способствует ослаблению и частичной гибели озимой ржи и пшеницы. В Азнакаево и Аксубаево такое явление отмечается на протяжении семи декад подряд», – сообщил Феликс Гоголь.

В этих двух районах республики значения средней высоты снежного покрова на полях превышали 30 см при неглубоком промерзании почвы. Минимальные температуры почвы на глубине залегания узла кущения отмечались в пределах нуля и минус одного градуса. При таких условиях происходит повышенный расход питательных веществ на усиленное дыхание и снижение зимостойкости растений. А при возврате холодов возможны и другие неприятности.

«Если сейчас достаточно быстро сойдет снежный покров и потом вернутся холода, это скажется на озимых, может произойти их частичное замерзание. Это может случиться в отдельных районах, где ударят морозы», – подчеркнул начальник Гидрометцентра РТ.

Быстрое таяние снега позволит аграриям быстрее начать весеннюю подкормку и приступить к весенним полевым работам Фото: © «Татар-информ»

Минсельхозпрод РТ готовится к борьбе с вредителями полей

Быстрое таяние снега позволит аграриям быстрее начать весеннюю подкормку и приступить к весенним полевым работам, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«По мере открытия полей от снега можно будет начать подкормку озимых и многолетних трав, поскольку гранулированные удобрения при попадании во влажную почву хорошо растворяются и, соответственно, будут лучше усваиваться растениями», – отметили в пресс-службе.

В министерстве допускают вероятность заморозков в апреле и в мае.

«Было бы хорошо, если бы температуры не опускались до тех значений, которые были в прошлом и позапрошлом году. В позапрошлом году температура местами опускалась до минус 12 градусов, а в прошлом году – до минус 8 градусов. Такие температуры ранние всходы яровых не в состоянии выдержать, возможен ущерб и озимым культурам», – заметили в пресс-службе.

Минувшая зима была довольно теплой, а это благоприятный фактор для перезимовки многих вредителей.

«Нужно быть готовыми к борьбе с ними, своевременно запастись необходимыми пестицидами. Ежегодно они серьезно развиваются в период всходов ранних яровых культур и повреждают побеги молодых растений», – добавили в министерстве.

Из-за теплой зимы, дефицита снега и недостаточного увлажнения почвы начало пожароопасного сезона в лесах будет особенно напряженным Фото: © «Татар-информ»

Начало пожароопасного сезона в лесах будет напряженным

Из-за теплой зимы, дефицита снега и недостаточного увлажнения почвы начало пожароопасного сезона в лесах будет особенно напряженным. Такие погодные условия создают серьезные предпосылки для возникновения лесных пожаров, считают в Минлесхозе РТ. Также теплая зима может повлиять и на численность вредителей леса.

«Министерством лесного хозяйства РТ и Центром защиты леса РТ будут предприняты все необходимые меры по охране и защите лесов. Запланированы учеты численности вредителей и другие мероприятия, направленные на сохранение положительной динамики санитарной и лесопатологической ситуации в регионе», – сообщил нашему изданию первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Грачи прилетают и в более ранние сроки, в конце февраля, но в этом году они не просто прилетели, а уже возятся у своих гнезд. Это признак того, что уже не должны вернуться сильные холода со снегами и вьюгами» Фото: © «Татар-информ»

Грачи возятся у своих гнезд, прилетели чижи и зеленушки

Из-за аномального тепла в Татарстан раньше привычных сроков этой весной возвращаются перелетные птицы. Об этом сообщил завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Приход весны более ранний по своим среднестатистическим срокам. Поэтому фенологические события, происходящие в природе, в том числе и с птицами, раньше своего времени. Грачи прилетают и в более ранние сроки, в конце февраля, но в этом году они не просто прилетели, а уже возятся у своих гнезд. Это признак того, что уже не должны вернуться сильные холода со снегами и вьюгами», – рассказал он корреспонденту «Татар-информа».

В первом «эшелоне» должны быть скворцы, жаворонки, зяблики.

«Из этой компании я видел жаворонков, проезжая по трассе», – добавил Рахимов.

Также, по его словам, на днях были замечены зарянка, зеленушки и чижи.

Этой весной гораздо раньше растаял лед местами на Казанке и сошел снег на склонах в Русско-Немецкой Швейцарии Фото: © «Татар-информ»

Местами вскрылась Казанка, в лесу заметили зайчат

Этой весной гораздо раньше растаял лед местами на Казанке и сошел снег на склонах в Русско-Немецкой Швейцарии, заметил казанский биолог Антон Бортяков.

«Потепление климата ощущается в фенологических явлениях природы. Садоводам уже стоит подумать, что они будут сажать на своих участках, ну а нам, биологам и зоологам, нужно думать о том, в каком виде мы увидим природу этим летом, будет ли засуха, хватит ли воды в водохранилищах для нормальной вегетации растений», – сказал он «Татар-информу».

Антон Бортяков также отметил раннее начало прилета птиц.

«Кое-где уже прилетели скворцы, грачи вьют гнезда, орлан-белохвост вернулся в свое гнездо в Волжско-Камском заповеднике. Все это произошло на 10-15 дней раньше, чем обычно, и, конечно, об этом стоит задуматься», – отметил Бортяков.

Охотники Мензелинского района заметили, что уже в конце февраля, раньше привычных сроков, на свет появились зайчата. Обычно молодняк они наблюдали в середине марта, сообщил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

Казанский садовод Николай Петров напомнил, что в прошлом году май был холодным, отмечались заморозки. В результате не было урожая вишни, сливы и яблок.

«Весь цвет погиб, мы два года подряд из-за холодов в мае не имеем ягод и фруктов. Заморозки приносят большой вред для растений», – сказал он.

По мнению садовода, из-за аномального тепла минувшей зимой в предстоящем теплом сезоне будет много клещей и других вредителей.