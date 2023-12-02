В Татарстане ожидается относительно теплая погода с сильным снегом и метелями

Сегодня, 2 декабря, в Татарстане ожидается достаточно теплая, но неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Начавшийся ночью небольшой снег утром и днем усилится (местами, но не в Казани, — до сильного). Кое-где, в том числе в столице РТ, вероятны метели.

Как сообщал «Татар-информ», из-за снегопадов прогнозируется ухудшение видимости до 1000 метров и менее. На дорогах по всему региону образуется гололедица, а в светлое время суток — и снежные заносы.

Утром в отдельных районах возможны туманы. Будет дуть юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с, который со временем поменяет направление на северо-западное.

В дневные часы воздух в Татарстане прогреется до 0, -5 градусов (в Казани — до 3–5 градусов ниже нуля), отмечают метеорологи.

Ранее синоптики пообещали татарстанцам декабрь без температурных аномалий. Республиканская Госавтоинспекция предупредила о сложных дорожных условиях в конце недели.