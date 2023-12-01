Синоптики Татарстана вновь предупреждают о туманах, метелях и снежных заносах

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Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане в очередной раз прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Местами по республике, в том числе и в Казани, в вечерние часы 1 декабря, ночные и утренние часы 2 декабря опустится туман, отмечают синоптики.

По контрасту с достаточно ясным сегодняшним днем суббота будет пасмурной. В утренние и дневные часы 2-го числа местами ожидается сильный снег и метели с видимостью менее 1000 метров. На дорогах образуются снежные заносы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстане ожидается неустойчивая погода с метелями, туманами и гололедом. Республиканская Госавтоинспекция предупредила о сложных дорожных условиях в конце недели.