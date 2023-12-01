Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики Татарстана вновь предупреждают о туманах, метелях и снежных заносах
Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане в очередной раз прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Местами по республике, в том числе и в Казани, в вечерние часы 1 декабря, ночные и утренние часы 2 декабря опустится туман, отмечают синоптики.
По контрасту с достаточно ясным сегодняшним днем суббота будет пасмурной. В утренние и дневные часы 2-го числа местами ожидается сильный снег и метели с видимостью менее 1000 метров. На дорогах образуются снежные заносы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстане ожидается неустойчивая погода с метелями, туманами и гололедом. Республиканская Госавтоинспекция предупредила о сложных дорожных условиях в конце недели.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»