В первый день зимы на Татарстан обрушится сильный снегопад с ухудшением видимости

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 1 декабря, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий и повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. По всему региону будет идти снег и мокрый снег, местами сильный (в Казани — небольшой). Из-за снегопада вероятно ухудшение видимости до 1000 метров и менее, предупреждают синоптики.

Кроме того, в отдельных районах вероятны слабые метели, образуется гололед. Утром кое-где опустится туман. Будет дуть юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с, который со временем поменяет направление на юго-западное.

На дорогах по всему Татарстану образуется гололедица, кое-где, в том числе в столице РТ, возникнут снежные заносы. Ранее Госавтоинспекция республики напомнила водителям о мерах безопасности в условиях плохой видимости.

После ночных морозов (до -14 градусов на востоке региона) днем воздух в Татарстане прогреется до 0, -5 градусов (в Казани — до 1–3 градусов ниже нуля), отмечают метеорологи.

Как сообщал «Татар-информ», на выходных в республике прогнозируется неустойчивая погода с метелями, туманами и гололедом, потепления будут сменяться похолоданиями.