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Происшествия 1 декабря 2023 15:21

Татарстанцев предупредили о сложных дорожных условиях в снег и метель в конце недели

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В Татарстане наступает непогода: сильный снег, метель и туман ожидаются 1 и 2 декабря, что создаст серьезные трудности на дорогах, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Водителям важно проверить техническое состояние автомобиля, особенно тормозной системы и шин.

При движении в условиях плохой видимости рекомендуется избегать опасных маневров, а скорость должна соответствовать погодным условиям.

Пешеходам следует обеспечить свою видимость световозвращающими элементами. Госавтоинспекция призывает строго соблюдать ПДД всех участников дорожного движения в предстоящую непогоду.

#непогода в татарстане
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