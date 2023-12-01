Татарстанцев предупредили о сложных дорожных условиях в снег и метель в конце недели

В Татарстане наступает непогода: сильный снег, метель и туман ожидаются 1 и 2 декабря, что создаст серьезные трудности на дорогах, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Водителям важно проверить техническое состояние автомобиля, особенно тормозной системы и шин.

При движении в условиях плохой видимости рекомендуется избегать опасных маневров, а скорость должна соответствовать погодным условиям.

Пешеходам следует обеспечить свою видимость световозвращающими элементами. Госавтоинспекция призывает строго соблюдать ПДД всех участников дорожного движения в предстоящую непогоду.