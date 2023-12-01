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Татарстанцев предупредили о сложных дорожных условиях в снег и метель в конце недели
В Татарстане наступает непогода: сильный снег, метель и туман ожидаются 1 и 2 декабря, что создаст серьезные трудности на дорогах, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Водителям важно проверить техническое состояние автомобиля, особенно тормозной системы и шин.
При движении в условиях плохой видимости рекомендуется избегать опасных маневров, а скорость должна соответствовать погодным условиям.
Пешеходам следует обеспечить свою видимость световозвращающими элементами. Госавтоинспекция призывает строго соблюдать ПДД всех участников дорожного движения в предстоящую непогоду.
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