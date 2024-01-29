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Общество 29 января 2024 06:00

В Татарстане ожидается небольшой снег, туман и до 3 градусов ниже нуля

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В Татарстане ожидается небольшой снег, туман и до 3 градусов ниже нуля
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 29 января, в Татарстане ожидается некоторое повышение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, но не в Казани, будет идти небольшой снег. Утром, включая столицу РТ, кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

При этом прогнозируется юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с. На дорогах региона образуется гололедица.

После ночных морозов, доходивших при прояснениях до -20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -3, -8 градусов (в Казани — до -4, -6 градусов).

Ранее профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал о перепадах давления и температуры из-за прихода очередного циклона на смену антициклону.

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