news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 28 января 2024 07:15

Синоптики предупредили о небольшом снеге и морозе до −21 градуса

Скопировать ссылку
Синоптики предупредили о небольшом снеге и морозе до −21 градуса
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В воскресенье, 28 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью столбики термометров покажут от −10 до −15 градусов, а на востоке и при прояснениях могут опуститься до 16-21 ниже нуля. Днем температуры составят от −5 до −10 градусов.
Но дорогах прогнозируется гололедица.

#прогноз погоды #мороз #снег
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2