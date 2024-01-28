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Синоптики предупредили о небольшом снеге и морозе до −21 градуса
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В воскресенье, 28 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Ночью столбики термометров покажут от −10 до −15 градусов, а на востоке и при прояснениях могут опуститься до 16-21 ниже нуля. Днем температуры составят от −5 до −10 градусов.
Но дорогах прогнозируется гололедица.
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