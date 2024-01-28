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Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий
Завтра, 29 января, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы местами по республике, включая Казань, опустится туман, отмечают синоптики.
В темное время суток температура воздуха по региону составит от -8 до -13 градусов, при прояснениях — до -15, -20 (в столице РТ — от -8 до -10, при прояснениях — до -13).
Ранее метеорологи республики предупреждали, что конец января в регионе окажется на два градуса холоднее нормы. В свою очередь профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал о перепадах давления и температуры из-за прихода очередного циклона на смену антициклону.
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