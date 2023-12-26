В Татарстане ожидается небольшой снег и ветер от умеренного до сильного

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 26 декабря, в Татарстане из-за воздействия циклона сохранится пасмурная и достаточно снежная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Днем еще возможные ночью в отдельных районах метели утихнут, прогнозируется лишь умеренный снег (в Казани — местами).

Юго-западный ветер со временем поменяет направление на юго-восточное. В светлое время суток он ослабнет до 6–11 м/с после ночных порывов, доходивших иногда до 15 м/с. На дорогах региона, в том числе и в столице РТ, опять образуется гололедица и снежные заносы.

Температура воздуха в дневные часы по Татарстану составит от -1 до -6 градусов, в Казани — от -3 до -5 градусов, отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республику на этой неделе придет похолодание, но перед Новым годом его опять сменит оттепель.

Подробнее о ситуации на дорогах можно прочитать в материале «Это еще не аномальный снегопад, это — хорошие осадки»: как Татарстан воюет со снегом.