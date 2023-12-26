Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается небольшой снег и ветер от умеренного до сильного
Сегодня, 26 декабря, в Татарстане из-за воздействия циклона сохранится пасмурная и достаточно снежная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. Днем еще возможные ночью в отдельных районах метели утихнут, прогнозируется лишь умеренный снег (в Казани — местами).
Юго-западный ветер со временем поменяет направление на юго-восточное. В светлое время суток он ослабнет до 6–11 м/с после ночных порывов, доходивших иногда до 15 м/с. На дорогах региона, в том числе и в столице РТ, опять образуется гололедица и снежные заносы.
Температура воздуха в дневные часы по Татарстану составит от -1 до -6 градусов, в Казани — от -3 до -5 градусов, отмечают синоптики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республику на этой неделе придет похолодание, но перед Новым годом его опять сменит оттепель.
Подробнее о ситуации на дорогах можно прочитать в материале «Это еще не аномальный снегопад, это — хорошие осадки»: как Татарстан воюет со снегом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»