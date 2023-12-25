В Татарстан придет похолодание, но перед Новым годом его опять сменит оттепель

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

После аномально теплой погоды прошлой недели на этой неделе в Татарстане ожидается понижение температурного фона, которое перед Новым годом сменится новым его повышением. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Если в ночь на вторник, 26 декабря, республика окажется под влиянием тыловой части вызвавшего рекордные снегопады циклона, то днем метеоусловия на ее территории будет определять его тыловой гребень. Прогнозируется облачная погода со снегом, днем — с небольшим снегом. В ночные часы местами еще возможны метели и сильный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха составит от -3 до -8 градусов в темное время суток и от -1 до -6 — в светлое.

В среду, 27 декабря, и в четверг, 28 декабря, благодаря господству циклона в регионе сохранится пасмурная погода. Временами будет идти снег. При этом произойдет похолодание: 27-го числа температура воздуха еще будет равняться от -4 до -9 градусов ночью и от -1 до -6 днем, а 28-го она составит уже от -6 до -11 градусов ночью и от -4 до -9 днем.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 29 декабря, в Татарстане продолжит идти небольшой снег и станет еще холоднее. В ночные часы столбики термометров будут показывать от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях — до 17, а в дневные они не поднимутся выше -5, -10 градусов.

Однако уже в субботу, 30 декабря, теплый фронт очередного западного циклона должен принести в республику осадки в виде снега и мокрого снега и потепление до 0, -5 градусов в светлое время суток.

Ранее синоптики замечали, что в последнюю декаду декабря средняя температура воздуха в Татарстане должна оказаться на пять градусов выше климатической нормы (последняя составляет -10,1 градуса по республике и -9,2 по Казани).

В свою очередь профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев предупредил, что суровых морозов в последнюю неделю 2023 года ждать не стоит и что погода окажется неустойчивой из-за атлантических циклонов.