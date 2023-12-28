В Татарстане ожидается небольшой снег и порывистый ветер

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Сегодня, 28 декабря, в Татарстане сохранится пасмурная и влажная погода, но температурный фон немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным, прояснения возможны лишь в темное время суток. По всему региону днем прогнозируется небольшой снег (в Казани местами).

Западный и северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с порой будет усиливаться порывами до 13 м/с. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от 2 до 7 градусов ниже нуля (в столице республики — от -2 до -4 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан на этой неделе придет похолодание, но перед Новым годом его опять сменит оттепель. При этом в последнюю декаду декабря средняя температура воздуха в регионе должна оказаться на пять градусов выше климатической нормы.

Позднее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев объяснил, почему 2024 год будет очень теплым.